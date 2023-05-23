PATERNÒ. 76 ENNE TROVATO MORTO IN CASA. A DARE L'ALLARME I VICINI

PATERNÒ. I vicini di casa non lo vedevano da un paio di giorni, e anche le finestre di casa sua erano chiuse: a quel punto si sono insospettiti e hanno chiamato il numero unico di emergenza.Purtroppo...

PATERNÒ. I vicini di casa non lo vedevano da un paio di giorni, e anche le finestre di casa sua erano chiuse: a quel punto si sono insospettiti e hanno chiamato il numero unico di emergenza.

Purtroppo i soccorsi sono arrivati troppo tardi: quando i pompieri sono entrati in casa, infatti, hanno trovato l’uomo a terra, ormai privo di vita.

L'uomo aveva 76 anni e abitava da solo in un appartamento sito in via Emanuele Bellia.

L’accaduto è stato scoperto nella mattinata di oggi 23 Maggio 2023, poco dopo le ore 11.

Grazie alla segnalazione dei vicini, che conoscendo le sue precarie condizioni di salute, erano preoccupati perchè non lo vedevano da qualche giorno.

Quando, dopo alcuni tentativi hanno visto che il 76 enne non rispondeva al citofono, hanno chiamato il servizio unico emergenza.

Per entrare in casa, il personale del 118 ha dovuto a sua volta richiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Paternò.

Per fare in fretta i pompieri utilizzando le scale a loro disposizione sono saliti nell'appartamento riuscendo ad entrare da sopra, rompendo un vetro della finestra, aprire la porta e permettere il successivo intervento degli operatori del 118.

Ma ormai era troppo tardi, l'uomo è stato rinvenuto a terra, privo di vita.

Sul posto pure la Polizia Municipale ed i Carabinieri per la gestione del traffico ed i dovuti accertamenti del caso.

Da sottolineare che a causa della sosta selvaggia in via Circumvallazione i vigili del fuoco sono stati costretti ad allungare il percorso passando dalla via Vittorio Emanuele e per potere raggiungere lq via Bellia, luogo della chiamata, hanno dovuto imboccare la strada in senso inverso di marcia.

La strada è rimasto bloccato per un paio d'ore all’altezza della via Foscolo per permettere le operazioni in totale sicurezza