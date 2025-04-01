PATERNÒ, ACCOLTELLAMENTO IN ZONA SALINELLE, UN FERITO

Paternò, 1° aprile 2025 – Un episodio di violenza si è verificato questa sera, intorno alle ore 21, a Paternò, quando un cittadino straniero è rimasto ferito durante una lite. L'incidente è avvenuto i...

Paternò, 1° aprile 2025 – Un episodio di violenza si è verificato questa sera, intorno alle ore 21, a Paternò, quando un cittadino straniero è rimasto ferito durante una lite. L'incidente è avvenuto in via Fonte Maimonide, nella zona delle Salinelle, non lontano dal campo di calcio.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, un uomo di origini straniere, ha riportato una ferita che, con molta probabilità, è stata causata da un oggetto tagliente.

Subito soccorso da un’ambulanza del Servizio 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie e per accertamenti sul suo stato di salute.

I sanitari, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferire la vittima al pronto soccorso, dove i medici monitoreranno la gravità delle ferite.

Nel frattempo, sul luogo dell'incidente sono arrivati i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e capire le cause che hanno scatenato la violenta lite.

Le forze dell'ordine stanno cercando di raccogliere testimonianze e tracce utili per identificare eventuali responsabili e chiarire se vi siano stati altri individui coinvolti nell’aggressione.

Le indagini sono ancora in corso, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'accaduto.