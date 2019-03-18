PATERNO': ALLARME PROCESSIONARIA, SINDACO CHIUDE SCUOLA PER DISINFESTAZIONE

Con l'arrivo della primavera, torna l’allarme processionaria del pino, un insetto infestante che, nelle sue forme larvali, ha effetti negativi sulla salute dell’uomo.Le larve si nutrono di foglie prin...

Con l'arrivo della primavera, torna l’allarme processionaria del pino, un insetto infestante che, nelle sue forme larvali, ha effetti negativi sulla salute dell’uomo.

Le larve si nutrono di foglie principalmente di pino o di quercia e possono essere causa di reazioni allergiche e irritazioni cutanee, se non addirittura di choc anafilattici, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili, a causa dei peli urticanti di cui sono ricoperte.

La primavera è il periodo in cui le tipiche larve aculeate scendono in processione lungo i tronchi, fino a quando non penetrano nel terreno per incrisalidarsi.

Le larve sono pericolose soprattutto per i bambini e per gli animali domestici

A scopo cautelativo, il sindaco Nino Naso, ha deciso di chiudere la scuola Don Milani, domani e dopodomani, per procedere a una totale disinfestazione.

Le lezioni riprenderanno regolarmente giorno 21 Marzo 2019.