PATERNO': ALLERTA MALTEMPO PER DOMANI, SCUOLE, PARCHI E CIMITERI CHIUSI

Il Comune di Paternò ha emanato un’ordinanza con la quale ha disposto, per domani, giovedi 10 Ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, i parchi urbani delimitati come Parco del Sole e Villa “Moncada” ed i civici cimiteri.

La decisione è maturata dopo l’avviso per il rischio idrogeologico ed idraulico e condizioni meteorologiche avverse emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, in data 09/10/2019 n. 19093, il quale descrive quanto segue “dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 09 ottobre 2019, e per le successive 18/24 ore si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria centro meridionale e sulla Sicilia orientale, con particolare riferimento ai relativi settori ionici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Visto l’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 112/1998 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

Vista la legge 225/1992 e s.m.i. istitutiva del servizio nazionale di Protezione Civile ed in particolare l’art. 15 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

Considerata l’esigenza di assumere misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità;

Atteso che le strade durante eventi meteo avversi devono rimanere per quanto possibile libere dal traffico al fine di agevolare gli eventuali necessari soccorsi e aiuti;

Considerata quindi l’esigenza di limitare gli spostamenti di persone e veicoli nel territorio cittadino in previsione o in coincidenza di eventi metereologici potenzialmente calamitosi;

Atteso che lo spostamento dei minori per raggiungere i plessi scolastici determina una circolazione molto intensa in condizioni di viabilità non ottimali;

Atteso che nei parchi urbani ed i civici cimiteri vi è la presenza di alberi di alto fusto che possono essere sradicati per il previsto forte vento e quindi potrebbero essere luoghi di pericolo della pubblica incolumità;

Considerato che è possibile limitare l’esposizione al rischio dei fruitori, mantenendo chiusi i parchi urbani delimitati come Parco del Sole e Villa “Moncada” ed i civici cimiteri;

Considerato che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche gli eventi alluvionali non possono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità e portata);

Ritenuto necessario per quanto sopra esposto adottare, quale misura precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata del 10/10/2019;

Ritenuto parimenti necessario per quanto sopra esposto adottare, quale misura precauzionale, la chiusura dei parchi urbani e dei civici cimiteri per l’intera giornata del 10/01/2017.

ORDINA

In, via cautelativa, per le motivazioni esposte in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale e parimenti dei parchi urbani e dei civici cimiteri per l’intera giornata del 10/10/2019.

Trasmettere copia della presente ordinanza al responsabile del Verde, al responsabile dei civici cimiteri, al responsabile degli impianti Sportivi, alla Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri e al Comando P.M..

Sono tenuti ad osservare la presente ordinanza ordinanza i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale addetto ai servizi scolastici, il personale addetto all’apertura e chiusura dei parchi urbani, il personale addetto alla custodia dei civici cimiteri, gli agenti delle forze dell’ordine. Incaricare il responsabile del Settore XII “Protezione Civile” di porre in essere tutti gli atti successivi al fine di dare esecuzione a quanto stabilito con la presente.

La trasmissione della presente ordinanza è a cura della Segreteria Staff del Sindaco secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Dalla residenza Municipale lì

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Eugenio Luigi Ciancio

Il Sindaco

Naso Antonino

