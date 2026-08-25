Paternò, ancora pomelli nel mirino: nuova segnalazione, una persona ripresa dalle telecamere

Le telecamere riprendono una persona mentre armeggia davanti al portone di un’abitazione

PATERNÒ – Non sembra fermarsi il fenomeno dei pomelli dei portoni presi di mira a Paternò. Dopo la segnalazione dei giorni scorsi, oggi ne è arrivata un’altra alla redazione di 95047, accompagnata da alcune immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza.

Le immagini mostrano una persona che, nelle ore serali, si avvicina al portone di un'abitazione e armeggia per alcuni secondi nella zona della maniglia e del pomello. La scena sarebbe stata registrata dalle telecamere installate all'esterno dell'immobile.

Si tratta dunque di un'altra segnalazione che si aggiunge a quella già raccontata da 95047, facendo crescere l'attenzione su episodi che stanno interessando i portoni delle abitazioni.

Nelle immagini si nota la persona arrivare con uno zaino sulle spalle, fermarsi davanti all'ingresso e agire sul portone. Saranno eventualmente gli accertamenti a chiarire con precisione quanto accaduto e se possa esserci un collegamento con gli altri episodi segnalati in città.

La presenza delle telecamere potrebbe fornire elementi utili per ricostruire l'accaduto. Resta alta, intanto, l'attenzione dei residenti, soprattutto dopo il ripetersi delle segnalazioni.

Chi dovesse riscontrare episodi analoghi può rivolgersi alle forze dell'ordine, mettendo a disposizione eventuali registrazioni dei sistemi di videosorveglianza.