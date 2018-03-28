PATERNO': ANZIANA DERUBATA IN VIA UDINE

Riceviamo da un nostro utente una segnalazione che merita un doveroso approfondimento oltre allo sdegno e alla vergogna di tutta la Comunità.La segnalazione, ci parla di un grave fatto avvenuto l'altr...

Riceviamo da un nostro utente una segnalazione che merita un doveroso approfondimento oltre allo sdegno e alla vergogna di tutta la Comunità.

La segnalazione, ci parla di un grave fatto avvenuto l'altro ieri in via Udine, la nonna del nostro utente, usciva dalla farmacia De Iaco, in zona villetta, e ha imboccato via Piave, per poi prendere in via Udine. Giunta qui, un ragazzo con una felpa arancione, correva verso di lei. la donna non si è resa conto di nulla. Il giovane, abbracciandola da dietro l'ha fatta rotolare a terra, battendo anche la testa, per poi mettere le mani al collo e strappargli una collana (nella foto) ricevuta come regalo di fidanzamento 57 anni fa.

Un gesto grave, che è stato subito denunciato ai carabinieri, e che molto probabilmente resterà impunito. Chiunque abbia notizie della collana, o veda il giovane con la felpa in zona, è pregato di informare immediatamente le forze dell'ordine.

La nostra testata, condanna fermamente gesti simili, che oltre a causare danni economici, poteva provocare delle serie ferite ad una povera anziana indifesa.

Chi ha compiuto l'insano gesto, se ha una coscienza (ci crediamo poco) abbia il coraggio di restituire quanto rubato, invece di rivenderlo per qualche euro.

Luigi Saitta