Paternò, arriva un nuovo scuolabus elettrico da 30 posti: investimento da 117 mila euro

Il Comune acquista un Ford 100% elettrico da 30 posti: sarà destinato al trasporto scolastico

Paternò avrà un nuovo scuolabus completamente elettrico destinato al servizio di trasporto scolastico comunale.

Con una determinazione del Settore VII – Polizia Municipale, registrata il 15 settembre 2026, il Comune ha disposto l’acquisto di uno scuolabus Ford 100% elettrico, modello L4-H3, con 30 posti complessivi, affidando la fornitura alla società Tirrenabus S.r.l.

L’acquisto rientra nel programma dell’Ente finalizzato al rinnovo del parco mezzi e alla riduzione dell’impatto ambientale dei servizi pubblici. Il nuovo veicolo sarà infatti alimentato esclusivamente a energia elettrica e verrà utilizzato per il trasporto degli alunni delle scuole del territorio.

Il costo dello scuolabus è stato fissato in 94 mila euro più Iva, ai quali si aggiungono 2.100 euro più Iva per il trasporto del mezzo da Firenze a Paternò. La spesa complessiva prevista dal Comune è quindi pari a 117.242 euro, Iva compresa.

Le somme necessarie all’acquisto non provengono direttamente dalle ordinarie risorse comunali, ma dalle misure compensative previste dalla convenzione stipulata tra il Comune di Paternò e la società GGP Solar 2 S.r.l., nell’ambito degli interventi di compensazione ambientale.

L’affidamento è stato effettuato direttamente attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Una volta consegnato e verificato, lo scuolabus entrerà ufficialmente nel patrimonio del Comune e sarà preso in carico dall’Ente per essere destinato al servizio di trasporto scolastico.

Un nuovo mezzo, dunque, che permetterà al Comune di rinnovare la propria dotazione destinata agli studenti puntando allo stesso tempo su una mobilità a minore impatto ambientale.