Paternò, don Andrea Pellegrino nuovo parroco di San Giovanni Bosco: l’abbraccio della comunità

La celebrazione presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna. Il grazie a padre Maurizio Pagliaro dopo nove anni di servizio pastorale.

PATERNÒ – La comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco ha accolto il nuovo parroco, padre Andrea Pellegrino, nel corso della Celebrazione Eucaristica di ieri, domenica 27 settembre, presieduta dall’arcivescovo di Catania monsignor Luigi Renna.

Una celebrazione particolarmente partecipata e carica di significato, che ha segnato l’inizio del nuovo cammino pastorale di padre Andrea all’interno della comunità paternese.

Durante l’omelia, prendendo spunto dalla parabola dei due figli proclamata nel Vangelo, l’arcivescovo Luigi Renna ha invitato il nuovo parroco e l’intera comunità a rispecchiarsi nella Parola e a riscoprirsi come parte della “Vigna del Signore”, nella quale ciascuno è chiamato a offrire il proprio contributo attraverso la testimonianza e un “sì” sincero, sull’esempio del sì di Cristo al Padre.

«Le porte della nostra casa e del nostro cuore sono aperte», è il messaggio rivolto dalla comunità a padre Andrea Pellegrino, con l’augurio di poter camminare e lavorare insieme nella Vigna del Signore.

L’arrivo del nuovo parroco è stato anche l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a padre Maurizio Pagliaro, che lascia la guida della parrocchia dopo nove anni di ministero pastorale.

A lui la comunità ha espresso gratitudine per il lungo cammino condiviso e per aver accompagnato i fedeli nella crescita della fede durante questi anni.

Un passaggio di testimone vissuto quindi tra emozione, riconoscenza e speranza per il futuro. La comunità di San Giovanni Bosco ha affidato il ministero di padre Andrea e padre Maurizio alla protezione di San Giovanni Bosco e della Vergine Santissima.