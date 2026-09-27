Paternò, cane investito e morto in via Fiume: la famiglia denuncia, «L’auto non si è fermata»

L’episodio ieri mattina intorno alle 8 in via Fiume alta. La famiglia racconta sui social quanto sarebbe accaduto.

Una segnalazione arrivata direttamente alla nostra redazione racconta quanto sarebbe accaduto ieri mattina a Paternò, in via Fiume alta, dove un cane sarebbe stato investito da un’automobile.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 8.00. Dopo l’investimento, il conducente dell’auto non si sarebbe fermato per verificare le condizioni dell’animale e, sempre secondo il racconto dei proprietari, si sarebbe successivamente allontanato dal luogo.

Momenti di grande sconforto per la famiglia, che considerava il cane un vero e proprio componente del nucleo familiare.

«Per noi era un membro della famiglia», spiegano nella segnalazione inviata alla nostra redazione, manifestando amarezza soprattutto per il comportamento attribuito all’automobilista dopo l’accaduto.

La famiglia riferisce inoltre di essersi già attivata per cercare di ricostruire quanto avvenuto e risalire al veicolo coinvolto, nella speranza che possano emergere elementi utili a chiarire l’intera vicenda.

Al momento la dinamica è quella raccontata dalla famiglia alla nostra redazione e dovrà essere eventualmente verificata attraverso ulteriori riscontri.

La segnalazione ha già suscitato numerose reazioni, soprattutto per il presunto allontanamento dell’automobilista senza essersi fermato dopo l’incidente.