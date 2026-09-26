🔴 ULTIM’ORA Paternò, apre lo sportello e lo scooter cade: due feriti al corso Italia

Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, l’incidente sarebbe avvenuto durante l’apertura dello sportello di un’auto.

Incidente nella serata di oggi, sabato 26 settembre, a Paternò, lungo corso Italia, dove sono rimasti coinvolti un’automobile e uno scooter.

Secondo quanto ricostruito sul posto, il conducente dell’auto avrebbe aperto lo sportello proprio mentre sopraggiungeva lo scooter.

L’uomo che si trovava in sella avrebbe quindi perso l’equilibrio finendo a terra.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, il conducente dell’auto e quello dello scooter. Entrambi sono stati successivamente trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non sono note con precisione le loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza, insieme ai Carabinieri e alla Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi utili per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha inevitabilmente richiamato l’attenzione di automobilisti e residenti della zona, con rallentamenti alla circolazione durante le operazioni.

Restano in corso gli accertamenti per definire con esattezza la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

Seguono aggiornamenti.