🔴🔴 ULTIM’ORA. Paternò, malore in auto: muore un uomo

Tragedia in via Vittorio Emanuele, zona Palme. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari.

Tragedia nella serata di oggi, 24 settembre 2026, a Paternò, dove un uomo di circa 79 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava all’interno di un’auto, in via Vittorio Emanuele, nella zona delle Palme.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe accusato un arresto cardiaco mentre il veicolo era fermo. Una circostanza che, sempre secondo quanto emerso inizialmente, avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi per altre persone o automobilisti.

Alcuni passanti, accortisi della situazione, hanno immediatamente lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi.

I sanitari, allertati proprio dai passanti, sono arrivati rapidamente sul posto e hanno avviato tutte le procedure di emergenza. L’uomo sarebbe stato intubato e sottoposto a prolungate manovre di rianimazione e massaggio cardiaco.

I tentativi di rianimazione sarebbero proseguiti per circa 30 minuti, ma purtroppo l’uomo non avrebbe dato alcuna risposta alle manovre effettuate dai soccorritori. Per lui, nonostante il lungo intervento del personale sanitario, non c’è stato nulla da fare.

La tragedia ha richiamato l’attenzione di numerosi residenti e automobilisti presenti nella zona.

Al momento in cui scriviamo, via Garibaldi, in direzione via Strano, risulta chiusa al traffico.

La notizia è in aggiornamento.