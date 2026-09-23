Paternò, donna lascia l’olio sul gas: incendio in un appartamento di via Vesuvio

Le fiamme sono partite dalla cucina dopo che l’olio lasciato sul gas ha preso fuoco

PATERNÒ – Attimi di paura intorno alle ore 15 di oggi, 23 settembre, in via Vesuvio, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di uno stabile.

Secondo una prima ricostruzione, una donna anziana residente nell’abitazione avrebbe lasciato sul gas un contenitore con dell’olio. Poco dopo l’olio avrebbe preso fuoco e la donna, nel tentativo di spegnere le fiamme, avrebbe utilizzato dell’acqua, provocando invece una rapida propagazione dell’incendio all’interno della cucina.

Le fiamme hanno causato danni al locale e una consistente presenza di fumo nell’abitazione. È stato quindi necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’appartamento.

Dopo le verifiche effettuate sul posto, l’abitazione è stata dichiarata temporaneamente inagibile in via precauzionale.

In via Vesuvio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, due ambulanze e un’automedica del 118.

Fortunatamente non si registrano feriti. La proprietaria dell’appartamento e alcune altre persone avrebbero inalato del fumo e sono state sottoposte sul posto a controlli e a ossigenoterapia per alcuni minuti.

Nessuno ha avuto bisogno del ricovero in ospedale e, al termine degli accertamenti, i mezzi di soccorso hanno lasciato la zona senza effettuare trasporti.