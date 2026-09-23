🔴🔴 ULTIM’ORA Paternò, incendio in un appartamento: intossicati dal fumo, soccorsi sul posto

Le fiamme si sarebbero sviluppate nella cucina di un appartamento in via Vesuvio

PATERNÒ – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, 23 settembre, in via Vesuvio, dove si è verificato un incendio all’interno di un appartamento.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nella zona cucina dell’abitazione. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’immobile.

A causa del fumo, alcune persone sarebbero rimaste intossicate e avrebbero avuto bisogno dell’intervento dei sanitari. Sul posto sono presenti due ambulanze e un’automedica per prestare assistenza alle persone coinvolte.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, che stanno gestendo la viabilità nella zona.

Al momento in cui scriviamo, via Vesuvio risulta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

La situazione è ancora in evoluzione e saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

Seguiranno aggiornamenti.