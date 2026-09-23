Paternò, fermata studenti occupata tra camper e braciere in corso Italia

Corso Italia, davanti al Parco del Sole: nelle segnalazioni compaiono furgoni, oggetti, rifiuti e fumo nei pressi della fermata utilizzata ogni giorno dai ragazzi.

PATERNÒ – Torna al centro delle segnalazioni dei cittadini la zona di corso Italia, nei pressi della piscina comunale e di fronte al Parco del Sole, dove si trova uno dei punti di fermata degli autobus utilizzati quotidianamente dagli studenti.

Alla redazione sono state inviate nuove immagini che mostrano diversi mezzi fermi nell’area, insieme a sedie, espositori e altro materiale collocato vicino alla pensilina e lungo il marciapiede. In uno dei fotogrammi si nota inoltre del fumo provenire da quello che i segnalanti indicano come un braciere, acceso nelle vicinanze dei veicoli e della fermata.

È proprio la pensilina a rappresentare uno degli aspetti principali della protesta. Quel punto, infatti, viene utilizzato ogni giorno da ragazzi che frequentano le scuole di Paternò e che arrivano anche dai comuni vicini, in attesa degli autobus per il rientro.

Secondo quanto riferito dai cittadini, la pensilina sarebbe stata occupata con oggetti e materiale, lasciando meno spazio a disposizione degli studenti. Viene segnalata anche la presenza di rifiuti e materiale abbandonato nell’area circostante.

Chi ha documentato la situazione riferisce inoltre che il problema sarebbe già stato segnalato più volte alla Polizia Municipale, con la richiesta di effettuare controlli e intervenire.

L’appello dei cittadini è rivolto alle istituzioni affinché venga verificata la situazione e siano nuovamente garantiti il libero utilizzo della fermata, della pensilina e del marciapiede, soprattutto nelle ore in cui la zona è maggiormente frequentata dagli studenti.

La segnalazione, quindi, non riguarda soltanto il decoro dell’area, ma anche la piena fruibilità di uno spazio destinato ogni giorno al trasporto pubblico e all’attesa dei ragazzi.