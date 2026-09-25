Paternò, tragedia ieri in via Vittorio Emanuele: identificata la vittima, aveva 79 anni

Il 79enne è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava in auto. Inutili i tentativi di rianimazione durati circa 30 minuti.

Tragedia ieri sera a Paternò, dove Francesco F., 79 anni, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava all’interno di un’auto in via Vittorio Emanuele, nella zona delle Palme.

Secondo le prime informazioni, il 79enne avrebbe accusato un arresto cardiaco mentre il veicolo era fermo. Una circostanza che avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi per altre persone o automobilisti presenti nella zona.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sarebbero stati alcuni passanti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari, che hanno avviato tutte le procedure di emergenza. Francesco F. sarebbe stato intubato e sottoposto a prolungate manovre di rianimazione e massaggio cardiaco.

I tentativi sarebbero proseguiti per circa 30 minuti, ma purtroppo il 79enne non avrebbe dato alcuna risposta alle manovre effettuate dai soccorritori. Per lui, nonostante il lungo intervento del personale sanitario, non c’è stato nulla da fare.

Successivamente sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti del caso e nella gestione della viabilità.

La tragedia ha richiamato l’attenzione di numerosi residenti e automobilisti presenti nella zona. Nelle fasi successive all’intervento, via Garibaldi in direzione via Strano era stata temporaneamente chiusa al traffico.