🔴 ULTIM'ORA – Paternò, incidente alla rotatoria tra via Convento e corso Italia: scontro tra due auto
🔴 ULTIM'ORA – Paternò, incidente alla rotatoria tra via Convento e corso Italia: scontro tra due auto
Paternò – Incidente stradale nella tarda serata di oggi, venerdì 25 settembre, alla rotatoria tra via Convento e corso Italia.
Secondo le prime informazioni, due automobili si sarebbero scontrate per cause ancora in fase di accertamento. A seguito dell’impatto, una delle vetture è terminata sul marciapiede, riportando evidenti danni nella parte anteriore.
Le persone coinvolte, sempre secondo le prime informazioni disponibili, non avrebbero riportato gravi conseguenze.
Nella zona si sono registrati rallentamenti al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la gestione dei veicoli coinvolti.
La dinamica dell’incidente resta da chiarire. Seguiranno eventuali aggiornamenti.