Ragalna, morto il 72enne paternese caduto da una scala: era ricoverato dal 4 agosto
Il 72enne paternese era rimasto gravemente ferito il 4 agosto dopo una caduta da circa tre metri a Ragalna. Trasferito in elisoccorso al San Marco, è morto dopo settimane di ricovero.
Non ce l’ha fatta Sebastiano F.C., il 72enne paternese rimasto gravemente ferito lo scorso 4 agosto a Ragalna dopo una caduta avvenuta all’interno di un’abitazione in costruzione.
Secondo quanto ricostruito al momento dell’incidente, l’uomo sarebbe caduto da una scala da un’altezza di circa tre metri mentre si trovava all’interno dell’immobile.
Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Dopo i primi soccorsi era stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, atterrato al campo sportivo comunale di Ragalna, per il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania.
Sebastiano era rimasto ricoverato dopo il grave incidente, ma nelle ultime ore è arrivata purtroppo la notizia del suo decesso.
Sul posto, il giorno dell’accaduto, erano intervenuti anche i Carabinieri, che avevano effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica della caduta.
La notizia della morte del 72enne, paternese, ha suscitato dolore tra familiari, amici e quanti lo conoscevano.