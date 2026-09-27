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Caro carburanti, da domani tetto ai prezzi nel Catanese: l’elenco completo, tre a Paternò

Da lunedì 28 settembre Enilive introduce un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A Paternò risultano tre punti vendita interessati

A cura di Redazione Redazione
27 settembre 2026 16:50
Caro carburanti, da domani tetto ai prezzi nel Catanese: l’elenco completo, tre a Paternò -
Paternò
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Scatta da lunedì 28 settembre il nuovo tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Enilive, società del gruppo Eni attiva nella distribuzione.

Il limite previsto è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio. La misura resterà in vigore per almeno trenta giorni e successivamente sarà valutata un’eventuale estensione fino alla fine dell’anno.

Paternò: tre impianti nell’elenco

A Paternò risultano indicati tre punti vendita:

  • SS 121 km 27+350, contrada Trappetazzo

  • Via Giovanni Verga

  • Via Vittorio Emanuele 393

Tutti gli impianti della provincia di Catania

Catania città

  • Via Messina 614 / 630 / 650, località Ognina

  • Viale Ruggero di Lauria

  • Via Palermo 628

  • Via Montenero

  • Viale Marco Polo 16 / angolo Via Duca degli Abruzzi 46

  • Viale Andrea Doria 8

  • Viale Kennedy 4004

  • Via Gelso Bianco 8

  • Piazza Risorgimento

  • Viale Mario Rapisardi 500

  • Viale Lorenzo Bolano

  • Viale Vittorio Veneto 188

  • Via Acquicella Porto 5

  • Viale Libertà angolo Via P. Mascagni

  • Via della Misericordia, San Giovanni Galermo

Aci Sant’Antonio

  • Autostrada A18 ME-CT, Aci Sant’Antonio Est

  • Via Lavina 129 C

Acireale

  • Via Loreto 14 A

  • SS 114 km 79+727, Viale dello Jonio 21

  • Via delle Terme

  • Via Nazionale per Catania, SS 114 km 83+872,20

Adrano

  • Via Cappuccini

Belpasso

  • Contrada Anania, SS 417 km 63+449

  • SS 192 km 73,675, contrada Piraino

  • Contrada Valcorrente, ingresso Etnapolis

  • SP 105 da Finocchiara

Bronte

  • Via Catania

Calatabiano

  • Contrada Pasteria, SS 114 km 56+220

Caltagirone

  • Piazza Risorgimento

  • SS 124 km 13+920, località Molona

  • SS 417 km 24+185, contrada Magazzinazzo

  • Via Principe Umberto

Fiumefreddo di Sicilia

  • SS 114 km 80+615, Via Marconi 64

  • Via Principe di Piemonte 278

Giarre

  • Frazione Macchia, Via Principe di Piemonte

  • Via Luigi Sturzo

Grammichele

  • Via Aldo Moro

Gravina di Catania

  • Via Gramsci 16

Maletto

  • SS 284 km 9+220

Mascalucia

  • Via Alcide De Gasperi

Milo

  • Via del Bosco 7

Misterbianco

  • Corso Carlo Marx 41

  • Tangenziale Ovest km 10+150

  • Via Carlo Marx 60

Motta Sant’Anastasia

  • Via G. Verdi

  • SS 121 km 8+100

Palagonia

  • Via Vittorio Emanuele

Paternò

  • SS 121 km 27+350, contrada Trappetazzo

  • Via Giovanni Verga

  • Via Vittorio Emanuele 393

Piedimonte Etneo

  • Cassisi 26

Ramacca

  • SS 417 km 49,560, contrada Cuticchi

Randazzo

  • Via Buonaventura 2

San Giovanni la Punta

  • Via Madonna delle Lacrime 59

  • Via Ravanusa 20

  • Via Cristoforo Colombo

Santa Maria di Licodia

  • Via Vittorio Emanuele

Santa Venerina

  • Via Archimede

Sant’Agata li Battiati

  • Via del Bosco 5/7

Scordia

  • SP 28 Scordia-Militello

Tremestieri Etneo

  • Via Pietra dell’Ova

  • Via Etnea 400

L’elenco comprende quindi numerosi impianti distribuiti tra il capoluogo e diversi comuni della provincia etnea, con Paternò presente con tre punti vendita.

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