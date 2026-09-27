Caro carburanti, da domani tetto ai prezzi nel Catanese: l’elenco completo, tre a Paternò
Da lunedì 28 settembre Enilive introduce un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A Paternò risultano tre punti vendita interessati
Scatta da lunedì 28 settembre il nuovo tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Enilive, società del gruppo Eni attiva nella distribuzione.
Il limite previsto è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio. La misura resterà in vigore per almeno trenta giorni e successivamente sarà valutata un’eventuale estensione fino alla fine dell’anno.
Paternò: tre impianti nell’elenco
A Paternò risultano indicati tre punti vendita:
SS 121 km 27+350, contrada Trappetazzo
Via Giovanni Verga
Via Vittorio Emanuele 393
Tutti gli impianti della provincia di Catania
Catania città
Via Messina 614 / 630 / 650, località Ognina
Viale Ruggero di Lauria
Via Palermo 628
Via Montenero
Viale Marco Polo 16 / angolo Via Duca degli Abruzzi 46
Viale Andrea Doria 8
Viale Kennedy 4004
Via Gelso Bianco 8
Piazza Risorgimento
Viale Mario Rapisardi 500
Viale Lorenzo Bolano
Viale Vittorio Veneto 188
Via Acquicella Porto 5
Viale Libertà angolo Via P. Mascagni
Via della Misericordia, San Giovanni Galermo
Aci Sant’Antonio
Autostrada A18 ME-CT, Aci Sant’Antonio Est
Via Lavina 129 C
Acireale
Via Loreto 14 A
SS 114 km 79+727, Viale dello Jonio 21
Via delle Terme
Via Nazionale per Catania, SS 114 km 83+872,20
Adrano
Via Cappuccini
Belpasso
Contrada Anania, SS 417 km 63+449
SS 192 km 73,675, contrada Piraino
Contrada Valcorrente, ingresso Etnapolis
SP 105 da Finocchiara
Bronte
Via Catania
Calatabiano
Contrada Pasteria, SS 114 km 56+220
Caltagirone
Piazza Risorgimento
SS 124 km 13+920, località Molona
SS 417 km 24+185, contrada Magazzinazzo
Via Principe Umberto
Fiumefreddo di Sicilia
SS 114 km 80+615, Via Marconi 64
Via Principe di Piemonte 278
Giarre
Frazione Macchia, Via Principe di Piemonte
Via Luigi Sturzo
Grammichele
Via Aldo Moro
Gravina di Catania
Via Gramsci 16
Maletto
SS 284 km 9+220
Mascalucia
Via Alcide De Gasperi
Milo
Via del Bosco 7
Misterbianco
Corso Carlo Marx 41
Tangenziale Ovest km 10+150
Via Carlo Marx 60
Motta Sant’Anastasia
Via G. Verdi
SS 121 km 8+100
Palagonia
Via Vittorio Emanuele
Paternò
SS 121 km 27+350, contrada Trappetazzo
Via Giovanni Verga
Via Vittorio Emanuele 393
Piedimonte Etneo
Cassisi 26
Ramacca
SS 417 km 49,560, contrada Cuticchi
Randazzo
Via Buonaventura 2
San Giovanni la Punta
Via Madonna delle Lacrime 59
Via Ravanusa 20
Via Cristoforo Colombo
Santa Maria di Licodia
Via Vittorio Emanuele
Santa Venerina
Via Archimede
Sant’Agata li Battiati
Via del Bosco 5/7
Scordia
SP 28 Scordia-Militello
Tremestieri Etneo
Via Pietra dell’Ova
Via Etnea 400
L’elenco comprende quindi numerosi impianti distribuiti tra il capoluogo e diversi comuni della provincia etnea, con Paternò presente con tre punti vendita.