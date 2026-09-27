Caro carburanti, da domani tetto ai prezzi nel Catanese: l’elenco completo, tre a Paternò

Da lunedì 28 settembre Enilive introduce un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A Paternò risultano tre punti vendita interessati

Scatta da lunedì 28 settembre il nuovo tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Enilive, società del gruppo Eni attiva nella distribuzione.

Il limite previsto è di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro al litro per il gasolio. La misura resterà in vigore per almeno trenta giorni e successivamente sarà valutata un’eventuale estensione fino alla fine dell’anno.

Paternò: tre impianti nell’elenco

A Paternò risultano indicati tre punti vendita:

SS 121 km 27+350, contrada Trappetazzo

Via Giovanni Verga

Via Vittorio Emanuele 393

Tutti gli impianti della provincia di Catania

Catania città

Via Messina 614 / 630 / 650, località Ognina

Viale Ruggero di Lauria

Via Palermo 628

Via Montenero

Viale Marco Polo 16 / angolo Via Duca degli Abruzzi 46

Viale Andrea Doria 8

Viale Kennedy 4004

Via Gelso Bianco 8

Piazza Risorgimento

Viale Mario Rapisardi 500

Viale Lorenzo Bolano

Viale Vittorio Veneto 188

Via Acquicella Porto 5

Viale Libertà angolo Via P. Mascagni

Via della Misericordia, San Giovanni Galermo

Aci Sant’Antonio

Autostrada A18 ME-CT, Aci Sant’Antonio Est

Via Lavina 129 C

Acireale

Via Loreto 14 A

SS 114 km 79+727, Viale dello Jonio 21

Via delle Terme

Via Nazionale per Catania, SS 114 km 83+872,20

Adrano

Via Cappuccini

Belpasso

Contrada Anania, SS 417 km 63+449

SS 192 km 73,675, contrada Piraino

Contrada Valcorrente, ingresso Etnapolis

SP 105 da Finocchiara

Bronte

Via Catania

Calatabiano

Contrada Pasteria, SS 114 km 56+220

Caltagirone

Piazza Risorgimento

SS 124 km 13+920, località Molona

SS 417 km 24+185, contrada Magazzinazzo

Via Principe Umberto

Fiumefreddo di Sicilia

SS 114 km 80+615, Via Marconi 64

Via Principe di Piemonte 278

Giarre

Frazione Macchia, Via Principe di Piemonte

Via Luigi Sturzo

Grammichele

Via Aldo Moro

Gravina di Catania

Via Gramsci 16

Maletto

SS 284 km 9+220

Mascalucia

Via Alcide De Gasperi

Milo

Via del Bosco 7

Misterbianco

Corso Carlo Marx 41

Tangenziale Ovest km 10+150

Via Carlo Marx 60

Motta Sant’Anastasia

Via G. Verdi

SS 121 km 8+100

Palagonia

Via Vittorio Emanuele

Paternò

SS 121 km 27+350, contrada Trappetazzo

Via Giovanni Verga

Via Vittorio Emanuele 393

Piedimonte Etneo

Cassisi 26

Ramacca

SS 417 km 49,560, contrada Cuticchi

Randazzo

Via Buonaventura 2

San Giovanni la Punta

Via Madonna delle Lacrime 59

Via Ravanusa 20

Via Cristoforo Colombo

Santa Maria di Licodia

Via Vittorio Emanuele

Santa Venerina

Via Archimede

Sant’Agata li Battiati

Via del Bosco 5/7

Scordia

SP 28 Scordia-Militello

Tremestieri Etneo

Via Pietra dell’Ova

Via Etnea 400

L’elenco comprende quindi numerosi impianti distribuiti tra il capoluogo e diversi comuni della provincia etnea, con Paternò presente con tre punti vendita.