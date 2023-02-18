PATERNO'. ATTO VANDALICO ALLA FILODIFFUSIONE DEL CARNEVALE. TRANCIATI I CAVI
Chi sia stato è ancora un mistero. Ma, forse, le telecamere permetteranno di identificare l'autore del gesto vandalico che si è vetrificato nella giornata di oggi in Via Emanuele Bellia, in pieno ce...
Chi sia stato è ancora un mistero. Ma, forse, le telecamere permetteranno di identificare l'autore del gesto vandalico che si è vetrificato nella giornata di oggi in Via Emanuele Bellia, in pieno centro storico.
Ignoti hanno infatti tagliato il filo elettrico che permette la filodiffusione di brani musicali, la rassegna organizzata dall'Amministrazione Comunale insieme alla locale Pro Loco in occasione del carnevale..
La quasi certezza che si sia trattato di mera volontà di creare solo un po’ di disagio, è data dal fatto che nessuna della casse della zona è stata rubata.
Non ci sono parole ma solo: VERGOGNA per chi ha fatto questo gesto il commento il Presidente del Consiglio comunale di Paternò, Marco Tripoli.
Informata del vile gesto, l'amministrazione comunale si è immediatamente attivata per far ripstrinare il tutto.
Ora toccherà alle autorità competenti cercare di individuare l'autore del deprecabile gesto.