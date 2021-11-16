PATERNO’: AUMENTANO ANCORA I POSITIVI AL COVID E GLI OSPEDALIZZATI IN CITTÀ’

Continuano a crescere pure con l'ultimo bollettino emesso in data odierna, 16 Novembre 2021, i casi al Covid-19 in città.I dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento della situazione...

I dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi rispetto ai giorni scorsi che sale a 137(+7) soggetti attualmente positivi al covid, un balzo rispetto alla data del 15 Novembre

Peggiora pure il dato che arriva dal fronte ospedaliero, sono sette e i soggetti che sono costretti alle cure ospedaliere, piu' 2 soggetti rispetto all'aggiornamento del 15 Novembre

Peggiora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 242 quindi +13 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 16/11/2021 ORE 13:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 137 di cui 7 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 242. I dati sono in continuo aggiornamento.