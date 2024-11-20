PATERNÒ, AUMENTANO LE RETTE ALL’IPAB “SALVATORE BELLIA”: SCOPPIA LA PROTESTA DEI FAMILIARI, INTERVIENE SINDACO

Ieri, il Sindaco Nino Naso ha incontrato il commissario dell’IPAB Bellia, dott. Giovanni Rovito, e il referente del comitato degli ospiti, dott. Angelo Corsaro, per affrontare una questione di grande...

Ieri, il Sindaco Nino Naso ha incontrato il commissario dell’IPAB Bellia, dott. Giovanni Rovito, e il referente del comitato degli ospiti, dott. Angelo Corsaro, per affrontare una questione di grande importanza sociale: l’aumento delle rette per i residenti della struttura.

Le segnalazioni ricevute da alcuni familiari avevano evidenziato il peso che tale aumento rischiava di avere sulle famiglie degli ospiti, già alle prese con difficoltà economiche.

Durante l’incontro, il Sindaco ha espresso comprensione per la necessità di adeguare le tariffe al fine di migliorare la situazione finanziaria dell’ente.

Tuttavia, ha sottolineato come un aumento troppo oneroso potesse portare a dimissioni spontanee da parte degli ospiti, con gravi ripercussioni sia per la stabilità della struttura sia per i lavoratori che vi operano quotidianamente.

"L’IPAB Bellia è un punto di riferimento essenziale per molti concittadini, che trovano in questa struttura il sostegno necessario per i propri cari in situazioni di fragilità," ha dichiarato il Sindaco. "È una realtà che tocca profondamente la nostra comunità, offrendo un aiuto prezioso a chi deve affrontare il difficile compito di accudire un genitore o un parente in difficoltà."

Con questa consapevolezza, il Sindaco si è attivato proponendo al commissario una riduzione dell’entità dell’aumento previsto. La proposta è stata accolta con disponibilità e spirito collaborativo, garantendo un equilibrio tra le esigenze finanziarie della struttura e quelle delle famiglie coinvolte.

"Resto sempre a disposizione dei nostri concittadini, pronto ad ascoltare e a intervenire per alleviare le loro difficoltà," ha concluso Nino Naso. "Ogni gesto, per quanto possa sembrare piccolo, è importante per il bene della nostra comunità."

L’intervento del Sindaco rappresenta un esempio concreto di attenzione e impegno verso le problematiche sociali, con l’obiettivo di tutelare i più fragili e garantire un servizio fondamentale per la città.