PATERNÒ, AUTO IN FIAMME IERI SERA IN C.DA AGNELLERIA

L'auto completamente distrutta dalle fiamme e tanta paura per il conducente, questo in sintesi quanto avvenuto ieri sera sulla sp15 in contrada Agnelleria in territorio di Paternò

A finire incendiata è stata infatti una Citrone C3 , divorata dalle fiamme dopo che queste avevano probabilmente avuto inizio dal vano motore mentre era in corsa. Fortunatamente le persone sono riuscite ad uscire in tempo dal veicolo, tanto da non riportare alcun tipo di lesione, anche se molta è stata la paura per quanto successo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza della zona.