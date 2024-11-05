PATERNÒ BADMINTON TRIONFA AI CAMPIONATI REGIONALI UNDER DI MISTERBIANCO: BEN 7 ORI E NUMEROSE MEDAGLIE

Un weekend di successo per il Paternò Badminton ai Campionati Regionali Under di badminton, tenutisi al Palatenda di Misterbianco. La squadra si è distinta con un totale di sette medaglie d'oro, insie...

Un weekend di successo per il Paternò Badminton ai Campionati Regionali Under di badminton, tenutisi al Palatenda di Misterbianco. La squadra si è distinta con un totale di sette medaglie d'oro, insieme a numerosi podi conquistati dagli atleti nelle varie categorie.

Tra i protagonisti spicca Gabriele Santangelo, che ha ottenuto ben tre medaglie d'oro nella categoria Under 17: una nel singolare maschile, una nel doppio misto insieme alla compagna di squadra Caterina Saccone, e una nel doppio maschile con Mattia Ferlito. Quest’ultimo ha recentemente conquistato anche una medaglia di bronzo ai Campionati Italiani.

Ottimi risultati anche per Carmelo Guglielmo, che ha vinto l'oro nella categoria Under 15 sia nel singolare maschile che nel doppio maschile con Francesco Cardillo. Inoltre, Guglielmo ha ottenuto l’argento nel doppio misto insieme a Barbara Virgillito.

Nella categoria Under 13, Ludovica Doria ha vinto il singolare femminile, sconfiggendo in finale la compagna Elena Calabrò. Le due si sono poi aggiudicate l’oro nel doppio femminile.

Altri risultati notevoli sono stati raggiunti da Mattia Ferlito, argento sia nel singolare che nel doppio misto; Caterina Saccone, che ha portato a casa un oro nel misto, un argento nel doppio femminile Under 15, e un bronzo nel singolare; e Salvatore Casella, che ha conquistato tre bronzi. Anche Giuseppe Motta ha ottenuto due bronzi, mentre Marisol Fioretto si è distinta nel singolare Under 13.

"Voglio ringraziare i ragazzi e i genitori per i sacrifici fatti per raggiungere queste ottime prestazioni," ha dichiarato il team manager, orgoglioso dei risultati e del percorso della squadra.