PATERNÒ: BAMBINA GRAVEMENTE FERITA DA PITBULL, TRASFERITA D'URGENZA A NESIMA

Paternò, 17 luglio 2024 - Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in un incubo per una famiglia di nazionalità straniera residente a Paternò. Secondo le prime informazioni disponibili, una bam...

Paternò, 17 luglio 2024 - Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in un incubo per una famiglia di nazionalità straniera residente a Paternò. Secondo le prime informazioni disponibili, una bambina di circa quattro anni è stata attaccata e ferita gravemente dal pitbull di famiglia.

Il tragico incidente sarebbe avvenuto nella loro abitazione. La bambina, che si trovava in casa, è stata improvvisamente aggredita dal cane. Le grida della piccola hanno attirato l'attenzione di un parente presente in casa, il quale è immediatamente intervenuta per soccorrerla.

Nel tentativo di salvare la bambina, anche la parente sarebbe rimasta ferita.

Entrambi sono stati prontamente soccorsi e trasportati all'ospedale di Paternò.

Qui, il personale medico ha fornito le prime cure necessarie. Tuttavia, a causa della gravità delle ferite riportate dalla bambina, è stato necessario il trasferimento immediato all'ospedale Nesima di Catania, dove la piccola riceverà cure specialistiche.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull'accaduto e sulle condizioni di salute del parente intervenuto. Le autorità locali stanno indagando sull'episodio per chiarire le circostanze che hanno portato all'aggressione.