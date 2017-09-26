PATERNO' - BIANCAVILLA DI DOMANI SI GIOCHERA' A PORTE CHIUSE
A cura di Redazione
26 settembre 2017 13:59
Su disposizione del prefetto di Catania, Silvana Riccio, l'incontro valevole per gli ottavi di coppa italia eccellenza in programma per domani al comunale "Orazio Raiti" calcio Biancavilla contro Paterno'calcio, si svolgerà a porte chiuse.
il provvedimento scaturisce dal fatto che lo stadio biancavillese non risulta strutturato per consentire alcuna divisione fra le due tifoserie.