PATERNO' - BIANCAVILLA DI DOMANI SI GIOCHERA' A PORTE CHIUSE

Su disposizione del prefetto di Catania, Silvana Riccio, l'incontro valevole per gli ottavi di coppa italia eccellenza in programma per domani al comunale "Orazio Raiti" calcio Biancavilla contro Pate...

A cura di Redazione Redazione
26 settembre 2017 13:59
News
Sport
Su disposizione del prefetto di Catania, Silvana Riccio, l'incontro valevole per gli ottavi di coppa italia eccellenza in programma per domani al comunale "Orazio Raiti" calcio Biancavilla contro Paterno'calcio, si svolgerà a porte chiuse.
il provvedimento scaturisce dal fatto che lo stadio biancavillese non risulta strutturato per consentire alcuna divisione fra le due tifoserie.

