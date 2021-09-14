95047

PATERNÒ: CADUTA CALCINACCI IN VIA PETRARCA

FLASHLa situazione  di un edificio che sorge ad angolo tra la via Salvatore Bellia e la via Petrarca e la caduta di intonaco dai balconi, ha richiesto l'intervento degli uomini della Polizia Municipal...

14 settembre 2021 19:16
PATERNÒ: CADUTA CALCINACCI IN VIA PETRARCA -
FLASH

La situazione  di un edificio che sorge ad angolo tra la via Salvatore Bellia e la via Petrarca e la caduta di intonaco dai balconi, ha richiesto l'intervento degli uomini della Polizia Municipale.

Per motivi di sicurezza, nel tratto di strada interessato dai balconi dell’immobile con i balconi pericolanti, per un paio di minuti è stato istituito un divieto assoluto di transito.

Da un paio di minuti, la situazione è  tornata alla normalità con l'apertura della strada al traffico.

Sul posto oltre la Polizia Locale sono intervenuti i responsabili dell'ufficio tecnico comunale.

