PATERNÒ: CADUTA CALCINACCI IN VIA PETRARCA
FLASH
La situazione di un edificio che sorge ad angolo tra la via Salvatore Bellia e la via Petrarca e la caduta di intonaco dai balconi, ha richiesto l'intervento degli uomini della Polizia Municipale.
Per motivi di sicurezza, nel tratto di strada interessato dai balconi dell’immobile con i balconi pericolanti, per un paio di minuti è stato istituito un divieto assoluto di transito.
Da un paio di minuti, la situazione è tornata alla normalità con l'apertura della strada al traffico.
Sul posto oltre la Polizia Locale sono intervenuti i responsabili dell'ufficio tecnico comunale.