PATERNÒ, CADUTA DI CALCINACCI IN CORSO SICILIA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Paternò, 2 novembre 2024 – Questa mattina, in Corso Sicilia a Paternò, alcuni calcinacci si sono staccati dalla parte superiore di un balcone di un appartamento.
I frammenti di intonaco, caduti sul marciapiede sottostante, non hanno fortunatamente coinvolto persone né arrecato ulteriori danni.
La situazione ha richiesto un pronto intervento: sul posto è accorsa una squadra dei Vigili del Fuoco, supportata da un mezzo autoscala proveniente dal comando provinciale di Catania.
Con l’ausilio dell’autoscala, i Vigili del Fuoco hanno effettuato una verifica accurata della stabilità dell'intonaco residuo e proceduto alla messa in sicurezza della parte sommitale dell'edificio per prevenire eventuali ulteriori distacchi di materiale.
Le cause del distacco non sono ancora state chiarite, ma questo episodio evidenzia l’importanza della manutenzione e dei controlli strutturali degli edifici, soprattutto in contesti urbani ad alta densità come quello di Corso Sicilia.