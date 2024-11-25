PATERNÒ, CAGNOLINO NERO SENZA CODA SMARRITO: SEGNALAZIONI IN AUMENTO, “HA BISOGNO DI AIUTO”

Da tre giorni, un piccolo cane nero con la coda tagliata viene avvistato in varie aree della città, destando preoccupazione e un'ondata di solidarietà tra i residenti. L’animale, descritto come docile...

Da tre giorni, un piccolo cane nero con la coda tagliata viene avvistato in varie aree della città, destando preoccupazione e un'ondata di solidarietà tra i residenti. L’animale, descritto come docile e gentile, sembra smarrito o abbandonato, ed è urgente trovare qualcuno che possa aiutarlo.

Primo avvistamento il 23 novembre: zona San Biagio

Il primo avvistamento risale al 23 novembre, quando un cittadino ha segnalato la presenza del cane dietro la chiesa di San Biagio, nel quartiere Villetta. "Salve, chiedo aiuto per un cagnolino che si trova da due giorni dietro la chiesa di San Biagio nel quartiere Villetta. È tutto nero con la coda tagliata. Qualcuno lo ha abbandonato o è scappato. È molto buono, ma non posso prenderlo perché ho già un cane," ha scritto il segnalante su un gruppo social.

Secondo avvistamento: corso Sicilia

Ieri, 24 novembre, una nuova segnalazione ha indicato la presenza del cagnolino in corso Sicilia, sempre visibilmente disorientato. "Questo cagnolino si aggira da mezzogiorno in corso Sicilia. Ha la coda tagliata. Se qualcuno lo sta cercando, si faccia avanti," si legge in un altro messaggio condiviso tra i residenti.

Aggiornamento di oggi: zona via Nuoro

Oggi, 25 novembre, ulteriori segnalazioni hanno localizzato il cane nella zona di via Nuoro. Alcuni cittadini lo hanno notato aggirarsi in cerca di cibo, apparentemente affamato e stanco. Nonostante la sua gentilezza e la disponibilità di alcune persone a offrirgli acqua e cibo, il cane continua a vagare senza una casa o un rifugio.

Il piccolo cane sembra aver bisogno urgente di aiuto. Si invita chiunque abbia informazioni utili sul suo proprietario o possa offrire supporto temporaneo a contattare le autorità competenti o le associazioni per la protezione degli animali.

Grazie alla comunità per la disponibilità e la collaborazione nel prendersi cura di questo animale in difficoltà.