PATERNÒ CALCIO INVITA ALLA FIDUCIA: AD OGGI NESSUN ALLENATORE È STATO UFFICIALIZZATO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: Gentili Colleghe e Colleghi,siamo lieti della grande attenzione dei media e dei tifosi intorno alla nostra squadra, consapevoli della necessità, sia della stampa e prima anco...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Gentili Colleghe e Colleghi,

siamo lieti della grande attenzione dei media e dei tifosi intorno alla nostra squadra, consapevoli della necessità, sia della stampa e prima ancora del Paternò Calcio, di comunicare notizie certe. Garanzia che da parte della società, e quindi del suo ufficio stampa, può giungere solo quando gli accordi di natura professionale o gestionale siano stati conclusi attraverso contratti formali.

Se fino ad oggi non è stata sciolta la riserva su questo o quel nome, non è a causa di un atteggiamento distaccato o di chiusura, ma unicamente per la serietà di non anticipare l’esito di trattative in corso o da perfezionare.

È interesse della Presidenza - e prima ancora una precisa volontà - stringere con gli appassionati e gli organi di informazione un rapporto fondato sulla fiducia e sulla condivisione di obiettivi e risultati. Auspichiamo sia un atteggiamento reciproco per sostenere tutti insieme con calore il club calcistico di una città tra le più antiche dell’isola e tanto ricca di storia e cultura.

Nei prossimi giorni, completata la rosa dei calciatori formalmente acquisiti, la nuova squadra e il nuovo staff tecnico saranno presentati alla comunità.

In merito ad alcune notizie apparse online circa la definizione di un ingaggio dell’allenatore Francesco Corapi, la società tiene a specificare che ad oggi non è stata ufficializzata alcuna nomina. Il sig. Corapi è tra i profili al vaglio e rappresenta una figura di alto valore professionale; tuttavia, non è ancora stato siglato alcun accordo.

Come già indicato nel precedente comunicato, la comunità e i tifosi verranno costantemente informati. Quando contratti, ingaggi e accordi saranno effettivamente definiti, sarà nostra cura condividere con entusiasmo l’evoluzione del nuovo assetto societario.

Una cosa è certa: la proprietà continua, incessantemente, a lavorare per arrivare preparata al primo importante debutto.