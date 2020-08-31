PATERNÒ: CANE UCCISO A COLPI DI PIETRE TRA LE FIAMME

Un cane randagio è stato ucciso a colpi di pietre e poi bruciato.Il fatto come racconta Massimo Anicito, presidente dell’associazione “Cuori Randagi” sulla sua pagina Facebook si è verificato ieri n...

Un cane randagio è stato ucciso a colpi di pietre e poi bruciato.

Il fatto come racconta Massimo Anicito, presidente dell’associazione “Cuori Randagi” sulla sua pagina Facebook si è verificato ieri nei pressi della strada provinciale 138 , n contrada Gianferrante la strada che che conduce a Ponte Barca, dove alcuni ragazzi avevano notato 3 persone-un anziano, un uomo di mezza età e un minorenne- dar fuoco e colpire con grosse pietre un cane.

Nonostante l’immediato intervento dei ragazzi, che hanno affidato il povero cagnolino alle cure dei veterinari, le numerose ferite in tutto il corpo e le ustioni hanno avuto il sopravvento.

Il cane è deceduta poche ore dopo. Sul tragico evento indaga la Polizia Municipale di Paternò che tenta di identificare i 3 assassini. Purtroppo, il numero della targa non è stato segnalato da nessuno ma si spera nell’identikit fornito dai testimoni.

La polizia municipale ha dichiarato il sindaco di Paternò Nino Naso, farà l'impossibile per individuare i responsabili di questo gesto vile e vigliacco».