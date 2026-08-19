Paternò, chiusa un’attività di ristorazione: oltre 8mila euro di sanzioni dopo i controlli dei Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile – Sezione Operativa di Paternò unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità NAS dei Carabinieri di Catania e a personale dell’E.N.E.L. hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività commerciale del posto.

Il controllo congiunto, pianificato per garantire controlli approfonditi sotto i diversi profili, ha consentito di accertare diverse irregolarità che sono state segnalate alle competenti Autorità.

Al titolare dell’attività di ristorazione, un 20enne di Paternò, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse segnalazioni giudiziarie, sono state contestate violazioni amministrative per la mancata autorizzazione di inizio attività (S.C.I.A), nonché la mancata autorizzazione sanitaria, per un importo complessivo di 8.164 euro.

Per il 20enne è scattata inoltre la diffida a proseguire l’attività di ristorazione fino al rilascio delle predette autorizzazioni.

Le attività ispettive fanno capo ad un dispositivo predisposto dall’Arma dei Carabinieri per il monitoraggio delle attività commerciali e la verifica del rispetto delle normative vigenti, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela dei consumatori.