🔴 ULTIM’ORA – Ragalna-Nicolosi, auto si ribalta sulla SP160: strada bloccata

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BELPASSO – Incidente stradale pochi minuti fa sulla SP160, la strada provinciale che collega Ragalna a Nicolosi, nel territorio di Belpasso.



Per cause ancora da accertare, un’autovettura si è ribaltata, finendo sulla carreggiata. Immediato l’allarme e sul posto sono in corso le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.



Secondo le primissime informazioni, alla guida dell’auto si trovava una donna che non avrebbe riportato gravi ferite. Si tratta tuttavia di informazioni preliminari, ancora da confermare.



Al momento in cui scriviamo il tratto della SP160 interessato dall’incidente risulta bloccato, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e procedere alla rimozione del mezzo.



Possibili disagi alla circolazione lungo l’arteria che collega Ragalna e Nicolosi.



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