🔴 ULTIM’ORA. Fulmine sull’Etna, turista americano di 30 anni colpito mentre fa un’escursione: è grave

Il 30enne è stato soccorso sull’Etna poco prima delle 20: sul posto l’elicottero “Drago 142” dei Vigili del Fuoco.

Momenti di forte apprensione nella serata di oggi sull’Etna, dove un turista statunitense di 30 anni sarebbe stato colpito da un fulmine mentre si trovava in escursione sul vulcano.

L’allarme sarebbe scattato poco prima delle 20, facendo attivare rapidamente i soccorsi.

Per raggiungere il giovane sarebbe intervenuto l’elicottero “Drago 142” dei Vigili del Fuoco. Una volta individuato, il turista avrebbe ricevuto le prime cure direttamente sul posto da parte del personale soccorritore.

Successivamente il 30enne sarebbe stato caricato a bordo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco e trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove sarebbe stato affidato alle cure dei sanitari.

Le sue condizioni sarebbero gravi. Al momento non sarebbero stati diffusi ulteriori dettagli sul quadro clinico del turista.

Resterebbero inoltre da chiarire con precisione il punto dell’Etna in cui si sarebbe verificato l’episodio e la dinamica completa dell’accaduto.