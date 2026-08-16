Etna, cenere verso Sud-Est: la mappa INGV indica Zafferana, Acireale e Catania lungo la direttrice

Secondo quanto comunicato dall’INGV – Osservatorio Etneo, nelle ultime ore è aumentata l’attività di emissione di cenere dal Cratere di Nord-Est, mentre i modelli previsionali indicano una dispersione del materiale vulcanico prevalentemente in direzione Sud-Est.

La mappa di dispersione TEPS dell’INGV mostra infatti un pennacchio orientato dal vulcano verso il settore sud-orientale della Sicilia, con interessamento potenziale di parte del versante ionico e dell’area catanese prima della prosecuzione verso il mare.

Tra le zone che si trovano lungo o in prossimità della direttrice indicata dal modello figurano il settore di Zafferana Etnea, Acireale e Catania, con il pennacchio che si estende successivamente sullo Ionio.

La stessa mappa mostra anche l’area dell’Aeroporto di Catania-Fontanarossa in prossimità della fascia di dispersione più esterna. Questo, tuttavia, non significa automaticamente che siano previste chiusure o limitazioni dello scalo: eventuali provvedimenti dipenderanno dall’effettiva presenza e concentrazione di cenere nello spazio aereo e dalle successive comunicazioni ufficiali.

La situazione resta in rapida evoluzione. In serata il sistema ETNAS è passato dal livello F1 al livello F2, indicativo di una altissima probabilità di fontane di lava imminenti o già in corso, mentre il tremore vulcanico ha raggiunto valori alti.

Va precisato che le mappe di dispersione rappresentano una modellazione della possibile distribuzione della cenere e non indicano necessariamente che in tutte le località comprese nelle aree colorate si verificherà una caduta significativa al suolo.

Monitoraggio continuo nelle prossime ore, soprattutto per l’evoluzione della nube di cenere e per eventuali ripercussioni sulla viabilità e sul traffico aereo.