PATERNÒ. COLTO DA MALORE PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO E SBATTE CONTRO MARCIAPIEDE

Nella mattinata di oggi, 29 novembre 2023, intorno alle 11.30, un conducente di una Fiat 600 a Paternò ha perso il controllo del veicolo, presumibilmente a causa di un malore.

L'incidente ha coinvolto lo scontro con il marciapiedi del Corso del Popolo, terminando con l'impatto contro un'auto in sosta.

Il personale del 118 è intervenuto sul posto per fornire soccorso al conducente, le cui condizioni al momento non sembrano gravi. Rallentamenti del traffico si sono verificati nella zona interessata dall'incidente.

Per gli accertamenti e per stabilire l'esatta dinamica dell'evento, sono intervenuti i Carabinieri e la polizia locale.