Paternò, controlli in centro: 33 verbali per 27mila euro, 12 fermi e 5 sequestri

Polizia Municipale e Carabinieri in azione tra piazza Regina Margherita e piazza Indipendenza. Scoperti automobilisti senza patente, assicurazione e revisione.

A cura di Redazione 09 ottobre 2026 10:31

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