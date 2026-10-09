Paternò, controlli in centro: 33 verbali per 27mila euro, 12 fermi e 5 sequestri
Polizia Municipale e Carabinieri in azione tra piazza Regina Margherita e piazza Indipendenza. Scoperti automobilisti senza patente, assicurazione e revisione.
Controlli a tappeto nel centro di Paternò, dove la Polizia Municipale, insieme ai Carabinieri, ha effettuato un servizio straordinario di controllo della circolazione stradale tra piazza Regina Margherita e piazza Indipendenza.
Il bilancio dell'operazione è di 33 verbali per un importo complessivo di circa 27mila euro, oltre a 12 fermi amministrativi e 5 sequestri amministrativi di veicoli.
Tra le violazioni più gravi riscontrate, 4 conducenti sorpresi alla guida senza patente e 5 veicoli privi di copertura assicurativa. Altri 6 mezzi circolavano senza la revisione obbligatoria.
Non sono mancate le infrazioni legate alla sicurezza stradale: 5 sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per il mancato uso del casco e una per velocità non adeguata alle condizioni della strada.
Particolare attenzione anche al rispetto della segnaletica: 7 verbali per violazione del divieto di accesso, 2 per divieto di sosta e uno per un veicolo parcheggiato sulle strisce pedonali.
L'attività congiunta delle forze dell'ordine ha portato complessivamente a 12 provvedimenti di fermo amministrativo e 5 sequestri amministrativi, nell'ambito dei controlli finalizzati a garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine.