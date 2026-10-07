Paternò, 11 anni fa la tragedia di via Unità d’Italia: il ricordo di Antonino, Giuseppe, Gianluca e Valentina

Oggi, 7 ottobre, ricorre l’undicesimo anniversario del tragico incidente che nel 2015 sconvolse Paternò. Il ricordo dei quattro giovani resta vivo nella città.

Sono trascorsi undici anni da quel 7 ottobre 2015, una data che Paternò non ha mai dimenticato.



Quel giorno, in via Unità d’Italia, un tragico incidente costò la vita a quattro giovani: Antonino Faranda, Giuseppe Russo, Gianluca Parisi e Valentina Aureliano.



Una tragedia che sconvolse profondamente l’intera città e lasciò un segno indelebile nelle famiglie, negli amici e in quanti conoscevano i quattro ragazzi.



Oggi, 7 ottobre 2026, a distanza di undici anni, il loro ricordo continua a essere vivo. Il tempo passa, ma ci sono nomi, volti e date che restano impressi nella memoria di una comunità.



Antonino, Giuseppe, Gianluca e Valentina vengono ricordati ancora oggi con affetto da chi ha condiviso con loro momenti di vita, amicizie ed esperienze.



Paternò torna idealmente a stringersi attorno alle loro famiglie, nel ricordo di quattro giovani vite spezzate troppo presto.



L’anniversario rappresenta anche un momento di riflessione sull’importanza della prudenza e della responsabilità sulle strade, affinché tragedie simili non debbano più ripetersi.



Undici anni dopo, Paternò non dimentica Antonino, Giuseppe, Gianluca e Valentina.