🔴 Ultim’ora, incidente a San Giovanni La Punta: scontro tra Fiat 500 e moto, ferito centauro

Ad avere la peggio il motociclista, che avrebbe riportato ferite. Sul posto i carabinieri, forti rallentamenti al traffico nell’orario di punta.

SAN GIOVANNI LA PUNTA – Incidente stradale questa mattina, giovedì 8 ottobre, intorno alle ore 7, lungo via Fisichelli, la strada che conduce a Trecastagni.

Per cause ancora in fase di accertamento, a scontrarsi sarebbero stati una Fiat 500 e una motocicletta. Ad avere la peggio sarebbe stato il centauro che, nonostante indossasse regolarmente il casco protettivo, avrebbe riportato delle ferite in seguito all'impatto.

Come mostrano le fotografie scattate pochi minuti dopo l'incidente, la moto è rimasta sull'asfalto, mentre il motociclista si trovava a terra, assistito da alcune persone presenti sul posto. Al momento non si conoscono l'entità delle ferite né le condizioni esatte del motociclista.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

L'incidente si è verificato in un momento particolarmente trafficato della mattinata, quando numerosi automobilisti percorrono la strada per raggiungere i luoghi di lavoro e le scuole.

La circolazione sta subendo forti rallentamenti, con lunghe code di veicoli lungo via Fisichelli, importante arteria di collegamento tra San Giovanni La Punta e Trecastagni.

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