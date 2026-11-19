OPERAZIONE ATHENA – CARMELO OLIVERI POSTO AI DOMICILIARI

OPERAZIONE ATHENA – CARMELO OLIVERI POSTO AI DOMICILIARI

Lascia il carcere Carmelo Oliveri, uno degli arrestati a seguito dell’operazione Athena, che nell’aprile 2024 ha scosso l’intera città di Paternò con arresti e indagini su nomi di politici e mafiosi.

Oliveri, che a seguito del processo di primo grado conclusosi a novembre 2025 era stato condannato a 10 anni di carcere, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto 12 anni di condanna, da qualche giorno è finito ai domiciliari dove dovrà continuare a scontare la sua pena.

Infatti i suoi legali, gli avvocati Vittorio e Ferdinando Lo Presti, durante il processo di appello, hanno chiesto di commutare la pena del carcere con gli arresti domiciliari, persistendo particolari condizioni.

Il giudice ha accolto la richiesta dei legali, e per il momento, fino ad eventuali nuove disposizioni, Carmelo Oliveri lascia il carcere per scontare la pena agli arresti domiciliari.