Paternò, segnalazione da via Vittorio Emanuele: auto in mezzo alla strada blocca il passaggio
Segnalazione e foto giunte in redazione: auto lasciata al centro della strada, davanti a un call center. Il problema si ripeterebbe spesso.
PATERNÒ – Un'auto lasciata parcheggiata al centro della carreggiata, ostacolando il passaggio degli altri veicoli.
È quanto documentato da una fotografia giunta questa mattina, mercoledì 18 novembre, alla redazione di 95047.it.
L'episodio riguarda via Vittorio Emanuele, nel tratto di fronte a un call center che permette anche l'accesso a un supermercato.
Nell'immagine si nota una vettura rossa lasciata in mezzo alla strada, creando difficoltà alla circolazione.Non sarebbe la prima volta.
Secondo il cittadino che ha inviato la segnalazione, situazioni simili si ripeterebbero quasi ogni mattina.«Le macchine vengono lasciate in mezzo alla strada e non si riesce a passare.
Non se ne può più», denuncia il segnalante, che riferisce anche di aver contattato la Polizia Locale.
L'appello è rivolto agli automobilisti, affinché rispettino le regole della sosta, e alle autorità competenti per maggiori controlli nella zona.