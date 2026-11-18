Paternò, spazzamento strade giovedì 19 novembre 2026: ecco le vie interessate
Il Comune pubblica il programma degli interventi di pulizia. Ecco dove saranno effettuate le operazioni
Il Comune di Paternò ha reso noto il calendario dello spazzamento stradale previsto per domani, giovedì 19 novembre 2026. Gli interventi interesseranno diverse zone della città, per un totale di 24 strade e aree pubbliche.
Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale, le operazioni di pulizia riguarderanno le seguenti vie:
- Via Bolzano
- Via C.co Renna
- Via G. Marconi
- Via Luigi Rizzo
- Via Nizza
- Via P. Mascagni
- Via Pantelleria
- Via Sciarelle
- Via Sondrio
- Via V. Bellini
- Vico Ibla
- Via Agrigento
- Via Benevento
- Via Caltanissetta
- Via De Luca Giulia
- Via dei Cantastorie
- Via Messina
- Via Mestre
- Via Palermo
- Via Siracusa
- Via Busacca
- Piazzale del Tricolore
- Via della Sapienza
- Viale dell'Unità d'Italia
Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione all'eventuale segnaletica temporanea presente nelle strade interessate, per agevolare lo svolgimento delle operazioni di pulizia.