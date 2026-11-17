🔴 ULTIM'ORA SS121, ennesimo incidente: tre auto coinvolte, ambulanza sul posto e lunghe code

Tamponamento dopo lo svincolo di Piano Tavola. Sul posto un'ambulanza, traffico rallentato e una sola corsia percorribile.

Ancora un incidente stradale lungo la superstrada SS121, già teatro nelle ultime ore di diversi episodi che hanno provocato disagi alla circolazione.



Un tamponamento che ha coinvolto tre autovetture si è verificato subito dopo lo svincolo di Piano Tavola, in direzione Catania.



Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare assistenza sanitaria alle persone coinvolte. A seguito dell’impatto due persone sono rimaste ferite in modo lieve.



Pesanti le ripercussioni sul traffico. A causa delle vetture coinvolte nel tamponamento, una corsia di marcia risulta bloccata, costringendo gli automobilisti a transitare sull'unica corsia rimasta percorribile.



La situazione sta provocando lunghe code e forti rallentamenti in direzione Catania, con disagi per i numerosi automobilisti che percorrono l'importante arteria stradale.



Si raccomanda la massima prudenza a chi si trova in transito lungo il tratto interessato.



Notizia in aggiornamento.

