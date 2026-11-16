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Traffico ritornato alla normalità. Bilancio di tre persone ferite tra questi una in maniera piu grave trasportata in codice Arancione all'ospedale
Almeno due auto coinvolte nel tratto con restringimento della carreggiata. Forti rallentamenti in direzione Adrano.
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Traffico ritornato alla normalità. Bilancio di tre persone ferite tra questi una in maniera piu grave trasportata in codice Arancione all'ospedale Sale a tre il numero delle ambulanze intervenute sul luogo del tamponamento, poco prima dello svincolo di Paternò. Sul posto anche la Polizia Locale. Tre i feriti, tra cui uno soccorso in codice arancione. Proseguono le operazioni di soccorso, mentre si registrano ancora forti rallentamenti in direzione Adrano. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il tamponamento avvenuto poco prima dello svincolo di Paternò, che ha coinvolto almeno tre autovetture, ha provocato tre feriti. Al momento non si conosce la gravità delle lesioni riportate. Sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare soccorso. Permangono forti rallentamenti in direzione Adrano, con lunghe code a partire da Palazzolo.
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Traffico ritornato alla normalità. Bilancio di tre persone ferite tra questi una in maniera piu grave trasportata in codice Arancione all'ospedale
Sale a tre il numero delle ambulanze intervenute sul luogo del tamponamento, poco prima dello svincolo di Paternò. Sul posto anche la Polizia Locale. Tre i feriti, tra cui uno soccorso in codice arancione. Proseguono le operazioni di soccorso, mentre si registrano ancora forti rallentamenti in direzione Adrano.
Secondo gli ultimi aggiornamenti, il tamponamento avvenuto poco prima dello svincolo di Paternò, che ha coinvolto almeno tre autovetture, ha provocato tre feriti. Al momento non si conosce la gravità delle lesioni riportate. Sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare soccorso. Permangono forti rallentamenti in direzione Adrano, con lunghe code a partire da Palazzolo.
Ancora un incidente stradale nel nostro comprensorio, in una giornata caratterizzata da diversi sinistri e pesanti disagi alla circolazione.
Pochi minuti fa si è verificato un tamponamento lungo la superstrada SS121, poco prima dello svincolo di Paternò, nel tratto interessato dal restringimento della carreggiata in direzione Adrano.
Secondo le prime informazioni, nel tamponamento sarebbero rimaste coinvolte almeno tre autovetture. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti né la gravità delle eventuali lesioni riportate.
Pesanti, invece, le ripercussioni sulla viabilità. L'incidente ha provocato forti rallentamenti lungo la SS121, con una lunga coda di veicoli che inizia già dalla zona di Palazzolo e prosegue in direzione Adrano.
Il traffico procede a passo d'uomo, soprattutto in prossimità del restringimento della carreggiata, dove si stanno accumulando numerose autovetture.
Una situazione che si aggiunge agli altri incidenti registrati nel corso della giornata sulle principali arterie stradali del territorio, causando ulteriori disagi agli automobilisti.
Si raccomanda la massima prudenza a chi percorre la superstrada.
La situazione è in aggiornamento.