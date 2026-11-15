🔴 ULTIM’ORA – DOPPIO INCIDENTE Doppio incidente sulla SS121 e sulla Tangenziale: 5 auto coinvolte e lunghe code

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Due incidenti distinti nella zona di Misterbianco: traffico rallentato sulla SS121 verso Catania e cinque auto coinvolte sulla Tangenziale in direzione Siracusa.

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Due incidenti stradali distinti si sono verificati poco fa, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 15 novembre, nella zona di Misterbianco, provocando pesanti disagi alla circolazione.

In questo momento si registrano lunghe code e forti rallentamenti, soprattutto lungo la superstrada SS121 in direzione Catania.

Il primo incidente è avvenuto sulla SS121, nei pressi dello svincolo Misterbianco–Motta Sant'Anastasia. Sul posto sono presenti le autorità per gli accertamenti e la gestione della viabilità. Le code iniziano già nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, con il traffico che procede molto lentamente verso Catania.

Il secondo incidente, completamente distinto dal primo, si è verificato sulla Tangenziale di Catania, all'altezza di Misterbianco, in direzione Siracusa. Secondo le prime informazioni, sarebbero cinque le automobili coinvolte.

Anche sulla Tangenziale si segnalano rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito.

Al momento non si conoscono le cause dei due incidenti né si hanno informazioni certe sull'eventuale presenza di feriti.

La situazione del traffico risulta attualmente critica nei tratti interessati. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e procedere con prudenza.

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