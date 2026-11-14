Paternò, disservizi idrici: riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’AMA

Paternò, disservizi idrici: riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’AMA

Paternò, 14 novembre 2026 – In relazione alle criticità registrate negli ultimi giorni nel servizio idrico cittadino, AMA comunica che da questa mattina il Pozzo Di Natale (UAP) è tornato regolarmente in funzione. La rete è in fase di stabilizzazione e l'Azienda sta effettuando manovre tecniche mirate per favorire la normalizzazione nelle zone interessate.

Per ricostruire correttamente la vicenda, occorre precisare che lo scorso 11 novembre un guasto improvviso ai quadri elettrici del pozzo UAP ha determinato disservizi nell'erogazione idrica in: Scala Vecchia, via Sardegna, zona Villetta, zona via Fiume, via Circumvallazione e aree limitrofe. Il ripristino è stato ritardato da problemi sulla rete elettrica di competenza Enel. AMA ha seguito costantemente questi problemi e ne ha sollecitato la risoluzione. Il pozzo indicato contribuisce all'approvvigionamento di circa il 30% delle utenze servite nello specifico contesto e il disservizio ha interessato soltanto una parte delle utenze, non l'intera città. Descrivere Paternò come una città rimasta interamente senz'acqua non corrisponde alla reale portata dell'evento.

Durante il fermo dell'impianto, AMA ha usato le altre fonti disponibili per compensare la mancata produzione del pozzo. Nelle zone più colpite si sono registrate pressioni più basse, entro i limiti previsti dalla Carta dei Servizi, e orari di erogazione ridotti. Il disagio è stato quindi diverso da utenza a utenza.

L'Azienda ha informato la cittadinanza attraverso i propri canali ufficiali, con aggiornamenti sulle cause del guasto e sulle aree coinvolte. Il servizio “AMA Assistenza”, attivato di recente, ha ricevuto e gestito più di 100 segnalazioni e AMA precisa di non aver mai ricevuto richieste di intervento con autobotte dall'attività commerciale citata in alcune ricostruzioni giornalistiche.

AMA si dispiace per le utenze coinvolte per il disagio, imprevisto e indipendente dalla propria organizzazione aziendale. L'Azienda ritiene tuttavia utile richiamare l'attenzione sulla distinzione tra comunicazione istituzionale e informazione giornalistica, due ambiti distinti che rispondono a funzioni e responsabilità differenti. La comunicazione istituzionale ha il compito di assicurare trasparenza e accessibilità delle informazioni che riguardano la gestione del servizio. L'informazione giornalistica deve garantire una ricostruzione dei fatti fondata sulla verifica delle fonti e sulla imparziale contestualizzazione. La diffusione di informazioni non adeguatamente verificate che amplificano la portata di un disservizio circoscritto rischia di generare un allarme ingiustificato e di offrire una percezione non corrispondente alla realtà dei fatti.