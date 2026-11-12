Catania, truffa sui corsi di formazione: 11 indagati, 9 società e sequestri milionari

Corsi di formazione mai svolti o solo sulla carta per circa 475 dipendenti. Coinvolte 11 persone e 9 società, sequestri preventivi per complessivi 3 milioni di euro.

Contributi pubblici ottenuti per corsi di formazione che, secondo gli investigatori, non sarebbero mai stati svolti o sarebbero stati erogati soltanto formalmente. È l’ipotesi al centro di un’indagine della Procura di Catania che coinvolge 11 persone e nove società con sede principale nella provincia etnea.

La Guardia di Finanza ha eseguito nelle province di Catania, Palermo e Siracusa un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dispone sequestri preventivi finalizzati alla confisca: 1,6 milioni di euro nei confronti delle persone e delle società coinvolte per l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, oltre a circa 1,4 milioni nei confronti di otto delle società per la responsabilità amministrativa degli enti.

Al centro degli accertamenti ci sono i finanziamenti del Fondo Nuove Competenze, destinati a rimborsare alle imprese il costo delle ore di lavoro dedicate dai dipendenti alla formazione.

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, condotte attraverso testimonianze dei lavoratori e analisi della documentazione amministrativa e contabile, avrebbero evidenziato corsi inesistenti o irregolarità nelle attività dichiarate, riferite complessivamente a circa 475 dipendenti.

Secondo la ricostruzione investigativa, le imprese avrebbero incassato i contributi continuando a impiegare il personale nelle ordinarie attività lavorative, senza destinare alla formazione le ore finanziate.

Per sette aziende sarebbe inoltre emersa la mancata adozione del modello di organizzazione e gestione previsto per la prevenzione degli illeciti.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. Per tutte le persone coinvolte resta ferma la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.