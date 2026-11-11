ALLARME NELLE SCUOLE DI PATERNÒ Paternò, allarme bomba nelle scuole: evacuate quasi tutte le scuole

Questa mattina nuove segnalazioni riguarderebbero tre istituti scolastici di Paternò. La situazione è ancora da verificare, dopo l'allarme dei giorni scorsi alla Don Milani.

PATERNÒ – Mattinata di forte apprensione oggi, mercoledì 11 novembre, a Paternò, dove un allarme bomba starebbe interessando numerosi istituti scolastici della città. Secondo le segnalazioni giunte alla redazione di 95047.it, diverse scuole avrebbero ricevuto comunicazioni di posta elettronica contenenti minacce relative alla possibile presenza di ordigni.

In particolare, intorno alle ore 10:05, un'email di allarme bomba sarebbe arrivata all'istituto Gioacchino Russo e all'Istituto Artistico.

Ulteriori segnalazioni riguardano anche il Liceo Classico, l'istituto G.B. Nicolosi, la scuola media Virgilio e il Liceo Linguistico. Le informazioni relative ai singoli istituti sono ancora in fase di verifica.

Secondo quanto riferito alla nostra redazione, in alcune scuole sarebbero stati avvisati i genitori, invitati a raggiungere gli istituti per riprendere i propri figli. Una situazione che sta provocando comprensibile preoccupazione tra le famiglie.

Al momento non è stato possibile accertare se tutti gli istituti abbiano ricevuto lo stesso messaggio né se le segnalazioni siano collegate tra loro. Non risultano conferme ufficiali sulla presenza di ordigni.

L'episodio arriva a pochi giorni dall'allarme bomba che, lo scorso 3 novembre, aveva interessato l'istituto Don Milani di Paternò, dove le verifiche delle forze dell'ordine avevano dato esito negativo.

Si attendono ulteriori informazioni e comunicazioni ufficiali per chiarire l'accaduto e conoscere l'esito degli accertamenti.

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