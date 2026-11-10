Catania, precipita per 10 metri dal tetto di un capannone: muore operaio di 44 anni

La vittima è Antonino Fichera. Inutili i soccorsi del 118, la Polizia e i tecnici dell'Asp indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente

CATANIA – Ancora una tragedia sul lavoro nel Catanese. Un operaio di 44 anni, Antonino Fichera, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 novembre, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale.

L'incidente si è verificato all'interno di una struttura dell'Azienda Siciliana Articoli Tecnici, dove l'uomo era impegnato in alcuni interventi di riparazione sulla copertura dell'edificio.

Secondo le prime informazioni, per cause ancora da chiarire, il 44enne sarebbe caduto da un'altezza di circa 10 metri.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato di soccorrere l'operaio. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato e i tecnici dello Spresal dell'Asp di Catania, incaricati di verificare le circostanze dell'incidente.

Gli accertamenti dovranno chiarire come sia avvenuta la caduta e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza previste per le attività lavorative in quota. Tra gli aspetti da verificare anche l'eventuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Un'altra vita spezzata durante una giornata di lavoro, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sull'accaduto.