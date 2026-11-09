Paternò, padre e figlio fermati su uno scooter rubato: denunciati per ricettazione

Il motorino era senza targa ed era stato denunciato rubato a inizio anno. Durante un controllo i Carabinieri hanno scoperto tutto: denunciati per ricettazione un 56enne e il figlio di 21 anni.

I Carabinieri della Stazione di Paternò, impegnati in mattinata in un servizio di controllo del territorio di contrasto all’illegalità diffusa, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 56enne ed il figlio 21enne per “ricettazione”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, la pattuglia di militari dell’Arma, durante un posto di controllo, posizionati in condizioni di sicurezza, ha intimato l’alt ad uno scooter a bordo del quale hanno visto due persone.

Scesi dal mezzo, i due sono stati identificati per un 21enne, che era alla guida, ed un 56enne, rispettivamente figlio e padre, entrambi già gravati da pregresse segnalazioni giudiziarie, che hanno palesato insofferenza al controllo e non sono stati in grado di fornire i documenti del mezzo.

Da un esame del ciclomotore gli operanti si sono accorti che non era apposta la targa, mentre, da altri accertamenti sul telaio del mezzo, effettuati in sinergia con la Centrale Operativa, è emerso che quel motorino era stato denunciato rubato ad inizio anno proprio presso la Stazione Carabinieri di Paternò.

Il veicolo è stato sequestrato e, contestualmente, restituito al proprietario, mentre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per i due è scattata la denuncia penale per ricettazione.