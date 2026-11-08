ULTIM'ORA INCIDENTE San Giovanni La Punta, scontro tra due auto in via Fisichelli: feriti e traffico bloccato

Violento impatto tra due vetture, esplosi gli airbag di entrambe. Sul posto ambulanza del 118 e Polizia Municipale.

SAN GIOVANNI LA PUNTA – ULTIM'ORA. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre, in via Fisichelli, nel territorio di San Giovanni La Punta, dove si è verificato uno scontro tra due automobili.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, nell'incidente si registrano feriti, ma al momento non si conoscono il numero esatto e le loro condizioni.

L'impatto è stato particolarmente violento, tanto da provocare l'attivazione degli airbag su entrambe le automobili coinvolte. Le due vetture hanno riportato evidenti danni alla parte anteriore. Una delle auto presenta il cofano deformato, i fari danneggiati e il paraurti parzialmente staccato. Sulla carreggiata sono rimasti diversi detriti.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

L'incidente ha provocato il blocco del traffico in via Fisichelli, con disagi per gli automobilisti in transito. La presenza dei veicoli incidentati e dei mezzi di soccorso ha reso difficoltosa la circolazione.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro e le cause che hanno portato le due automobili a entrare in collisione.

Si attendono ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti e sul ripristino della normale circolazione.

Notizia in aggiornamento.